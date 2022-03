De Chinese Einstein Probe-ruimtetelescoop krijgt groen licht voor assemblage en testfase

De Chinese Wide-field X-ray ruimtetelescoop heeft recent groen licht gekregen voor de assemblage en testfase na een uitgebreide evaluatiesessie van het ruimtevaartcentrum van de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS). De ruimtetelescoop ‘Einstein Probe’ genoemd, zal naar verwachting medio 2023 worden gelanceerd. De EP-ruimtetelescoop gaat extreme, extragalactische kosmische interacties observeren zoals bijvoorbeeld getijdenverstoringen (TDE) – waarbij sterren uit elkaar worden getrokken door superzware zwarte gaten – supernova’s, alsook pogen de hoogenergetische, elektromagnetische golfbronnen van zwaartekrachtgolven te detecteren en te lokaliseren. De evaluatiesessie vond plaats op 25 maart j.l. onder leiding van het CAS, en deze keurde de missie goed om door te gaan naar de assemblage-, integratie- en testfase van de sonde. De telescoop weegt zo’n 1400 kg en zal in een baan met een lage hellingshoek van 600 km hoogte worden gelanceerd. Van daaruit zal het de lucht observeren met een Wide-field X-ray Telescope (WXT) met een gezichtsveld van 3.600 vierkante graden, m.b.v. de ‘lobster eye’ -optiek.

Presentatie Einstein Probe-consortium

Het ruimtevaartuig zal beschikken over gegevensverwerking aan boord en autonome follow-upmogelijkheden, wat betekent dat de Follow-up X-ray Telescope (FXT) van de sonde, ontwikkeld in Europa, snel kan worden ingezet nadat de WXT een röntgenactiviteit heeft gedetecteerd. Het Einstein Probe-team hoopt, zoals missieleider Yuan Weimin, toonde in een conferentiepresentatie in 2021 dat de telescoop zo een honderd TDE’s per jaar zou kunnen detecteren. Verder zou de sonde, door straling in de zachte röntgenband op te vangen van sterren die uit elkaar worden gescheurd door massieve zwarte gaten, nieuwe inzichten kunnen bieden in hoe stellaire materie in zwarte gaten valt en in de formatie van de door geïoniseerde materie uitgestoten jetstralen. Ook zullen actieve, galactische kernen (AGN), en de interacties tussen kometen en zonnewindionen worden onderzocht.

De missie zal gebruik maken van de Beidou-navigatiesatellietconstellatie en een VHF-netwerk van de Franse ruimtevaartorganisatie CNES om een ​​snelle doorgifte van data naar de grond mogelijk te maken. De Einstein Probe-missie wordt beheerd door diverse Chinese Instituten als het NAOC, het Institute of High Energy Physics (IHEP), het Shanghai Institute of Technical Physics (SITP). ESA draagt ​​bij aan de missie door het FXT-instrument te leveren, en biedt ook ondersteuning voor grondstation- en wetenschapsbeheer. De Einstein Probe werd in 2013 voorgesteld en in 2017 goedgekeurd door het CAS. De eerste fase van het project bestond uit vier missies – de Dark Matter Particle Explorer (DAMPE), ShiJian-10 (SJ-10), Quantum Experiments at Space Scale (QUESS) en Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT) – gelanceerd in 2016. Andere missies in de tweede fase zijn de Gravitational wave high-energy Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor (GECAM), de Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S) die dit jaar wordt gelanceerd, en de Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE), waarvoor ESA onlangs een module naar China heeft verscheept. Bronnen; SpaceNews, CAS, ESA,