Het Amerikaanse ruimtecommando bevestigt dat meteoor die in 2014 de aarde bereikte afkomstig is uit ander sterrenstelsel

Een team astronomen van de Harvard Universiteit heeft drie jaar geleden ontdekt dat een meteoor die in 2014 de aarde bereikte nabij Papoea-Nieuw-Guinea zeer waarschijnlijk afkomstig is uit een ander sterrenstelsel. In een onlangs uitgebrachte memo heeft het Amerikaanse ruimtecommando (USSC) verklaard dat het rotsachtige hemellichaam, met een diameter van slechts 0,45 meter, ‘inderdaad een interstellair object was’. Hun bevestiging betekent dat het beroemde interstellaire object ‘Oumuamua, ontdekt in 2017, in feite het tweede interstellaire object is dat ons zonnestelsel bezoekt. Het wetenschappelijk onderzoek naar de meteoor stond onder leiding van Dr. Amir Siraj. Hij bestudeerde de meteoor die uiteenviel boven Papoea-Nieuw-Guinea en publiceerde dit in ArXiv in 2019, maar de erkenning van het bestaan ​​van de meteoor werd geconfronteerd met allelei obstakels van de kant van de overheid. Volgens NASA verlichtte de meteoor op 8 januari 2014 de lucht in de buurt van Manus Island, Papoea-Nieuw-Guinea, terwijl hij met meer dan 160.000 km/h reisde. Veel van de informatie over het object werd tot nu toe geheim gehouden door het Amerikaanse ministerie van Defensie. De memo, gedateerd op 1 maart en deze maand gedeeld op Twitter, bevat de bevindingen van de hoofdwetenschapper van het USSC, dr. Joel Mozer. Dr. Mozer ‘bekeek de analyse van aanvullende gegevens waarover het ministerie van Defensie beschikte met betrekking tot deze bevinding’. De memo is o.a. ondertekend door luitenant-generaal John E. Shaw, plaatsvervangend commandant van het Amerikaanse ruimtecommando.’ Dr. Mozer bevestigde dat de aan NASA gerapporteerde snelheidsschatting voldoende nauwkeurig is om een ​​interstellaire baan aan te geven.’

Het was in 2019 dat astronomen van Harvard hun studie op arXiv plaatsten. De studie, die nog steeds niet door vakgenoten is beoordeeld, rapporteerde dat de meteoor afkomstig was uit de interstellaire ruimte met ‘99,999 procent betrouwbaarheid’. Volgens de auteurs wacht de studie al jaren op peer review, zodat de claim kon worden bevestigd, maar de voortgang werd vertraagd daar defensie belangrijke informatie achterhield uit een openbaar beschikbare NASA-database. Amir Siraj stelde in een interview aan de nieuwssite Vice dat hij fragmenten wil opsporen van het object dat zich mogelijk op de bodem van de oceaan bevindt. Siraj is bezig een onderzoek op te zetten in de vorm van een oceaanexpeditie om fragmenten op te sporen op de oceaanbodem voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea. Siraj erkent dat dit een grote uitdaging is maar dat de mogelijkheid om het eerste stuk interstellair materiaal in handen te krijgen te aanlokkelijk is om te weerstaan. Informatie over de meteoor (CNEOS-2014-01-08)is schaars, hoewel de details – inclusief de coördinaten boven Manus Island – zijn vastgelegd in de database van NASA’s Center for Near Earth Object Studies (CNEOS).

Meteoroïden zijn objecten in de ruimte die in grootte variëren van stofkorrels tot kleine asteroïden. Wanneer meteoroïden met hoge snelheid de atmosfeer van de aarde (of die van een andere planeet, zoals Mars) binnendringen en verbranden, worden de vuurballen of ‘vallende sterren’ meteoren genoemd. Wanneer een meteoroïde een reis door de atmosfeer overleeft en de grond raakt, wordt het een meteoriet genoemd .



Siraj zei dat hij geïnspireerd was om de meteoor en zijn impact te onderzoeken nadat hij de extreem hoge snelheid opmerkte – meer dan 160.000 km/h – in vergelijking met de andere vermeldingen in de database. Siraj stelt: “Het was niet dat we zo moesten spitten om iets te vinden – het was meer dat er tot 2017 geen interstellair object was geweest. Daardoor had niemand een reden om te denken dat er meteoren zouden kunnen zijn die van buiten het zonnestelsel kwamen.” Zijn hoge snelheid impliceert ‘een mogelijke oorsprong uit het diepe binnenste van een planetair systeem of een ster in de dikke schijf van het Melkwegstelsel’, schreef Siraj in zijn paper uit 2019 . In Vice speculeert hij reeds over een mogelijke extra-galactische oorsprong, en verwijst daarmee naar dit onderzoek . Siraj hoopt dat zijn studie, die werd ingediend bij The Astrophysical Journal Letters, nu binnenkort door vakgenoten wordt beoordeeld en uiteindelijk kan worden gepubliceerd. Het zal dan hopelijk de astronomen helpen met het onderzoek naar de implicaties van de meteoorinslag van 2014. De bevinding betekent dat ‘Oumuamua is gedegradeerd tot het tweede interstellaire object dat werd gedetecteerd. Oorspronkelijk geclassificeerd als een komeet, werd ‘Oumuamua later opnieuw geclassificeerd als een asteroïde omdat het geen coma had. Het derde bekende interstellaire object is een komeet genaamd 2I/Borisov , die ontdekt werd in augustus 2019 door de amateurastronoom Gennady Borisov toen het langs de zon kwam. Bronnen; NASA, Vice, ArXiv, EarthSky

