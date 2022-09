Webb heeft z’n eerste foto’s en spectra van Mars gemaakt

door

Eerder was Jupiter al enkele malen door ‘m gefotografeerd, maar nu heeft de Webb ruimtetelescoop voor het eerst ook Mars gefotografeerd, de Rode Planeet waar al menig rover op geland is. Nou kan je Webb niet zo maar richten op een heldere planeet zoals Mars, want de telescoop is ontworpen en gebouwd om zeer lichtzwakke objecten te fotograferen in inraroodlicht en zo’n object is Mars duidelijk niet (Jupiter evenmin), maar door zeer korte belichtingstijden te maken kon men voorkomen dat de foto’s overbelicht raakten, al is er nog wel sprake van behoorlijke ‘verzadigde’ delen op de foto, zoals je hierboven kunt zien. Je ziet twee foto’s van Mars’ oostelijke halfrond, gemaakt met Webb’s NIRCam camera bij twee IR-golflengten. Bij de foto gemaakt bij 2,1 μm zien we vaag de omtrekken van de Huygens krater, de donkere vulkanische rotsen van het Syrtis Major en de heldere vlakte Hellas Basin. De opname bij 4,3 μm toont vooral de thermische emissie van Mars, straling die de planeet kwijtraakt doordat hij warmte verliest. Mars is het helderst (en meest verzadigd op de foto) waar de zon op dat moment recht boven de planeet stond.

Verder is er van Mars ook een spectrum gemaakt en wel met Webb’s Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec), die op maar liefst zes verschillende manieren spectra maakte, het resultaat hierboven is een combinatie van die zes metingen. In het spectrum zien we verschillende dips, die ontstaan door absorptie in de atmosfeer van licht door kooldioxide, koolmonoxide en water. Door dit soort metingen komt men meer te weten over de samenstelling van de ijle atmosfeer van Mars. Alle waarnemingen van Mars door Webb zijn gedaan in het kader van het Cycle 1 Guaranteed Time Observation (GTO) programma om het zonnestelsel waar te nemen, geleid door Heidi Hammel van AURA. Bron: NASA.

