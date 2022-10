Weer een adembenemende foto van de Zuilen der Schepping, dit keer van Webb’s MIRI

door

De Webb ruimtetelescoop heeft de beroemde ‘Zuilen der Schepping’ gefotografeerd. Die zuilen zijn een deel van de Adelaarsnevel (IC 4703), een emissienevel in het sterrenbeeld Slang, op 6500 lichtjaar afstand van de aarde. Vorige week zagen we de foto’s die gemaakt zijn met Webb’s NIRCam, de camera die kijkt in het nabije infrarood van het spectrum (0,6 – 5 μm golflengte). Maar ook Webb’s MIRI heeft de zuilen gefotografeerd, het instrument dat het midden-infrarood kan zien (5-27 μm). Hierboven het adembenemende resultaat ervan. Op deze pagina heb je een ‘slider tool’ waarmee je de twee foto’s van de zuilen gemaakt met NIRCam en MIRI goed kunt vergelijken.

Wat opvalt is dat er op de MIRI-foto minder sterren te zien zijn, dat het mid-infrarood licht een meer sombere, huiveringwekkende stemming oproept (die uitstekend past bij een Halloweenweekend, hé da’s precies dit weekend, ook toevallig ). Er zijn weliswaar duizenden sterren in het beeldveld, maar veel nieuw gevormde sterren zijn niet langer omgeven door voldoende stof om in het midden-infrarood licht te worden gedetecteerd. MIRI kan dus alleen die jonge sterren zien die hun stoffige ‘mantels’ nog niet hebben afgeworpen. Dit zijn de karmozijnrode bollen aan de randen van de pilaren. Daarentegen zijn de blauwe sterren die je op de foto ziet aan het ‘verouderen’, wat betekent dat ze de meeste van hun lagen gas en stof hebben afgestoten. Bron: ESA.

