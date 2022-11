Cyberdreiging op satellietsystemen. Hoe ziet dat eruit? (2/2)

In een persbericht van Reuters van 10 mei j.l. is nauwgezet verslag gedaan over hoe net voor, en tijdens de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de cyberaanvallen verliepen. Te lezen valt hoe belangrijke infrastructuur m.b.t. energie, IT, media, enz. getroffen werden door o.a. DDoS-aanvallen, en door malware luisterend naar namen als Whispergate en Pipedream. Dit alles resulteerde uiteindelijk in een zogeheten situatie van ‘hybride oorlogsvoering’, een gecombineerde cyberoorlog vergezeld van acties van conventionele oorlogsvoering als vernietigende raketaanvallen. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken (US State Department) berichtte dit voorjaar over de hackaanval op het KA-SAT satellietinternetnetwerk van Viasat. Hackers infiltreerden het netwerk waardoor er zo’n 40.000 modems werden uitgeschakeld die klanten in Oekraïne en enkele nabijgelegen landen van internet voorzagen.

Het bovengenoemde SpOC, geleid door Lt. Gen. Stephen N. Whiting, gaat over elektronische en cyberoorlogsvoering. De uitvoering bij SpOC ligt grotendeels bij de Space Delta-teams. Whiting beschreef eerder dit jaar het cyberdomein als de ‘zachte onderbuik van onze wereldwijde ruimtenetwerken’, aldus SpaceNews. Het cyberdomein is nog zo onontgonnen dat, aldus Whiting, het nog zeer lastig is de cyberbeveiligingsrisico’s juist te beoordelen, maar het is een gegeven dat ‘cyberspace’ veel toegankelijker is dan raketten of lasers voor vijandige mogendheden, en Whiting stelde; “Onze wereldwijde ruimtenetwerken reiken over de hele wereld, ze strekken zich uit tot een geosynchrone baan op 35.000 km boven het aardoppervlak, en dat creëert veel nieuwe aanvalsoppervlakken waar iemand, partijen die niet zo geavanceerd zijn in de ruimte, ons zeker zouden kunnen proberen aan te vallen in cyber.” En verder; “Het leger is vanouds nu eenmaal meer vertrouwd in het omgaan met fysieke beveiligingsbedreigingen – ‘dreiging van buiten de poort’ gebaseerd op inlichtingen en wetshandhaving – dan met cyberdreiging.” Tot op heden bestaat de aanpak m.b.t. cyberdreiging er concreet uit dat defensie, op bases van de ruimtemacht, zoals Peterson, en Vandenberg, cyberspecialisten (in Delta-teams), militaire eenheden ondersteunen die satellieten bedienen. Space Delta 6 bijvoorbeeld, exploiteert het militair satellietcontrolenetwerk en is ook verantwoordelijk voor defensieve cyberoperaties, waaronder de bescherming van het GPS, Space Delta 3, houdt continu het netwerkverkeer in de gaten. en richt zich daarbij op elektromagnetische oorlogsvoering in de ruimte. Bedrijven reageren, niet heel verrassend, positief op de door het DoD ingeslagen koers. Viasat’s hoofd Craig Miller stelde; “De recente netwerkaanvallen in Oekraïne waren een ‘eye-opener voor iedereen.” En verder; “Militaire communicatiediensten zijn veerkrachtig door het gebruik van meerdere providers die satellieten in verschillende banen beheren. En ik put moed uit het feit dat ik zie dat het DoD tegelijkertijd investeert in geostationaire, medium (MEO) en prolifererende satcom in een lage aardebaan.” Viasat verkreeg dit jaar een contract van $ 50,8 miljoen om te werken aan hybride netwerken van commerciële satcom- en overheidssatellieten. Miller stelt: “Hybride netwerken stelt het DoD in staat te profiteren van commerciële systemen en geeft hen opties, vooral in crises.” Rick Lober, van Hughes Network Systems, stelde aan SpaceNews: “Het leger heeft altijd cyberbeveiliging geëist in satcom-systemen, maar ze verhogen het niveau.” Eensgezind is men het erover eens dat, van cyber- tot kinetische bedreigingen het ‘vrijwel onmogelijk is om een ​​enkel systeem te bouwen dat bestand is tegen alle bedreigingen tegelijk’.