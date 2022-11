De aarde weegt zes ronnagram, ’t is maar dat je het weet

door

Er zijn recent weer wat SI-voorvoegsels bijgekomen, decimale voorvoegsels die kunnen worden toegevoegd aan een eenheid van het SI-stelsel, in dit geval van massa. De nieuwe leden van de SI-familie zijn ronna (R) en quetta (Q), die staan voor 10^27 respectievelijk 10^30. In 1991 was het systeem als laatste uitgebreid, met yotta (10^24) en zetta (10^21), maar die hoeveelheden waren kennelijk niet genoeg om de behoefte aan ‘big data’ te stillen en daarom werd in 2019 het voorstel gedaan het systeem uit te breiden met ronna en quetta en dat is deze week op de 27th General Conference on Weights and Measures in Parijs goedgekeurd. En zo komt het dat we nu weten dat de aarde zes ronnagram weegt en Jupiter twee quettagram. Bron: Phys.org.

