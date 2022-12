Red de Holmdel hoornantenne!

door

Eén van de allersterkste bewijzen dat het heelal ontstaan is met een oerknal hebben we te danken aan de Holmdel hoornantenne, die je hierboven ziet. De antenne werd in 1959 gebouwd in het kader van project Echo, bedoeld om te communiceren met de pas gelanceerde Echo satellieten. Dat deed de Holmdel antenne inderdaad, maar belangrijker voor ons is dat in 1964 twee radiotechnici van Bell Lab, Robert W. Wilson en Arno A. Penzias, er per toeval de kosmische microgolf-achtergrondstraling mee ontdekten, de straling die een temperatuur heeft van 2,7K en die het restant is van de hete oerknal, waarmee 13,8 miljard jaar geleden het heelal onstond. Het is die straling die één van de grondvesten vormt voor de oerknaltheorie. In 1988 werd de Holmdel hoornantenne, gelegen op de top van de Crawford Hill in New Jersey (VS) nationaal historisch erfgoed, een soort wetenschappelijk monument, zoals te zien op de foto hieronder.

Maar wat is er aan de hand: eigenaar van de antenne was Bell Labs en dat werd in 2016 overgenomen door Nokia, waarna het Nokia Bell Labs ging heten, hoe origineel. En toen gebeurde het: het hele gebied (pakweg 1600 are) waar de Holmdel hoorantenne gelegen is werd door Nokia te koop gezet om er projectontwikkelaars hun gang te laten gaan. Het ‘Holmdel Township Committee’ heeft recent al gezegd dat het gebied “an area in need of redevelopment” is en dat doet het ergste vermoeden. Vandaar dat ze recent met een petitie gekomen zijn om het gevaar van het verdwijnen van de Holmdel hoornantenne te stoppen en er bij de besluitvormers op aan te dringen om de antenne te behouden. Bij deze een oproep aan Astroblog-lezers om ook die petitie te tekenen! Bron: In the Dark.

