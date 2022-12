Baudet: mensen zijn nooit op de maan geweest

door

Ik mijd om het op de Astroblogs over politici te hebben, simpelweg omdat de Astroblogs gaat over ruimtevaart en sterrenkunde en niet over politiek. Maar het wordt natuurlijk een ander verhaal als politici het opeens gaan hebben over ruimtevaart of sterrenkunde, dán vind ik er wel wat van. En laat dat nou het geval zijn met Thierry Baudet, de voorman van Forum voor Democratie en fractievoorzitter van FVD in de Tweede Kamer. Ik kwam namelijk de tweet hieronder tegen en daar kwam ik een opmerkelijke uitspraak in tegen die Baudet doet, namelijk ‘dat mensen nooit op de maan zijn geweest, dat is allemaal bullshit‘.

Baudet over Elon, rare vent, gelooft in klimaatverandering, en dat we naar de maan zijn geweest. De mens is nooit op de maan geweest volgens Baudet. Ook zijn elektrische auto’s een uitvinding van de duivel. 🤨 pic.twitter.com/RgIZ7AAlHn — De Tribune ! ⏫ (@HET_TRIBUNAAL) December 13, 2022

Kortom, Baudet is hierin een echte complotdenker, ervan overtuigd dat de maanlandingen van de Apollo’s niet echt zijn geweest. OK, ik ben realist en ik weet dat complotdenkers niet te overtuigen zijn en dat ze met argumenten niet op een ander standpunt te brengen zijn. Toch wil ik hem wijzen op de vele Astroblogs die we over de onzin van de maanlandingshoax (”ze zijn nooit op de maan geland”) in de aanbieding hebben, onder andere:

Sterkste argument van alles vind ik persoonlijk de video in #3 hierboven, waarin je ziet dat ze in de jaren zestig tijdens de Apollomissies gewoonweg de techniek niet hadden om de zogenaamde maanlandingen zoals die op de zwartwit TV’s te zien waren te faken. De techniek om mensen op de maan te zetten was er wel, de techniek om te faken dat ze op de maan waren was er niet! Afijn, ik wilde dit alles even toch gezegd hebben. Baudet en z’n aanhang zal ik er vast niet mee kunnen overtuigen, maar dat zij dan maar zo.

