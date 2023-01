De allereerste satellietlancering vanaf Europa uitgevoerd door Virgin Orbit staat in de startblokken!

Spaceport Cornwall is er klaar voor! De eerste satellietlancering vanaf Europese bodem zal mogelijk binnen enkele weken dan écht gaan plaatsvinden, en wel vanaf het Britse Spaceport Cornwall. Virgin Orbirt voert deze satellietmissie gedoopt ‘Start Me Up’ uit, als eerbetoon aan de rockband The Rolling Stones. De missie stond eerder gepland voor december 2022 maar licentie- en technische problemen zorgden ervoor dat de missie uitgesteld moest worden. Nu heeft de missie een ‘go’ gekregen van de Britse Civil Aviation Authority (CAA). Deze ‘Start Me Up’-ruimtemissie zal een hergebruikt Virgin Atlantic Boeing 747-vliegtuig ‘Cosmic Girl’ gebruiken om de LauncherOne-raket te lanceren. De CAA heeft voor Virgin Orbit de luchthaven Newquay van Cornwall in het zuidwesten van Engeland aangewezen voor lancering. De LauncherOne-raket heeft negen satellieten aan boord. De CAA zei dat het bedrijf van Richard Branson heeft aangetoond dat het “alle redelijke stappen heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat de veiligheidsrisico’s die voortvloeien uit lanceringsactiviteiten zo laag zijn als redelijkerwijs mogelijk is”. Dan Hart, CEO van Virgin Orbit stelde : “Het ontvangen van het bereik en de lanceringslicenties van Virgin Orbit brengt ons een stap dichter bij de eerste lancering van een satelliet vanaf Britse bodem. Met onze partners bij de UK Civil Aviation Authority, Spaceport Cornwall, UK Space Agency en onze payload-klanten gaan we samen op weg naar de eerste lancering vanuit Cornwall – met een sterke focus op een veilige en succesvolle missie voor iedereen.”

Virgin Orbit, dat lanceringsdiensten levert voor kleine satellieten, maakt deel uit van Richard Branson’s Virgin Group, die een breed scala aan voorzieningen biedt, zoals gezondheidszorg en luchtvaartmaatschappijen. Een ander onderdeel van de groep is Virgin Galactic, een commercieel ruimtevaartbedrijf. Branson was een passagier op de eerste bemande suborbitale vlucht van Virgin Galactic in juli 2021. De VSS Unity, een raketaangedreven vliegtuig, steeg op vanaf de faciliteiten van Virgin Galactic in Spaceport America in New Mexico en vloog op een hoogte van zo’n 80 kilometer boven de aarde.

Ook andere Europese landen treffen voorbereidingen voor lanceringen naar de ruimte. Noorwegen, zie o.a.deze Astroblog, heeft in 2021het Andøya Space Center geselecteerd als lanceerbasis (zie foto hierboven, credits; wikimedia c.). De basis wordt omgebouwd tot ‘Andøya Spaceport’. De premier van het land, Erna Solberg destijds in een verklaring weten het project te steunen. Recent is het SSR officieel tot ruimtehaven geinaugureerd. En ook Schotland en Zweden streven ernaar satellieten te gaan lanceren vanaf eigen bodem. Zweden heeft plannen geuit een satelliet te lanceren vanuit het Esrange Space Center. En het Italiaans ruimtevaartagenschap (ASI) heeft in 2021 aangegeven vanaf 2023 suborbitale ruimtevluchten vanaf eigen bodem te willen gaan uitvoeren, zie ook deze Astroblog. Het plan is om de luchthaven van Taranto-Grottaglie, in de regio Puglia, om te bouwen tot ruimtehaven vanwaar zowel wetenschappelijke als toeristische ruimtereizen gelanceerd kunnen worden. Grottaglie is tevens kandidaat om ESA’s Space Rider-ruimtesonde, in 2023 in een baan om de aarde te brengen.” Bronnen; BBC, Virgin Orbit, SSR, Business Insider, SCMP