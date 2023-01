door

Gisteren postte Cees Bassa, sterrenkundige bij ASTRON, op Twitter het keogram dat hij in 2022 vanuit Drenthe gemaakt had. Een jaar geleden blogde ik over het door hem gemaakte keogram over 2021, waar hij toen maar liefst 2,1 miljoen (!) foto’s voor nodig had, gemaakt met een all-sky camera met een ZWO ASI178MC kleurencamera en een 2.5mm F/1.2 fisheye lens. Iedere 15 seconde heeft die camera in 2022 foto’s van de hemel gemaakt, 5760 foto’s per dag, 2,1 miljoen foto’s over heel 2022 plus één dag, van 1 januari 2022 om 00:00 UTC tot 2 januari 2023 om 00:00 UTC. Al die foto’s heeft hij vervolgens in bovenstaande compositie gezet, het keogram van 2022. Bovenaan de eerste foto’s, onderaan de laatste. Wat je op de foto ziet is dus het licht van een heel jaar ‘gevangen’ door de camera, dag en nacht, de zon die overdag schijnt, de maan en sterren die ’s nachts schijnen, de bewolking, de neerslag en dauw op de lens. De camera werd aangestuurd door een eenvoudige Raspberry Pi 3B+ computer, die zorgde voor een automatische belichtingstijd (overdag minstens 32 microseconde, ’s nachts maximaal 15 seconden). In de blog van een jaar geleden vind je meer informatie over de keogrammen. Hieronder nog even een compositie van de twee keogrammen van 2021 (links) en 2022 (rechts). Vraag: kan je zien dat 2022 zonniger was dan 2021?

