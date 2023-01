QUIJOTE brengt de microgolfstraling van de Melkweg in kaart

door

In 2012 is QUIJOTE (Q-U-I JOint TEnerife Experiment) gestart, het samenwerkingsverband dat gebruikmakend van twee 2,5 meter telescopen van het Teide Observatorium op Tenerife op de Canarische Eilanden de hemel waarneemt in het microgolfgebied van het spectrum (frekwenties tussen 300 MHz en 300 GHz). Recent zijn de resultaten gepubliceerd van de periode mei 2013-juni 2018, toen de hemel maar liefst 9.000 uur (!) werd waargenomen en de microgolfstraling van het Melkwegstelsel, inclusief de polarisatie van dat licht, zeer uitgebreid in beeld werd gebracht. In zes wetenschappelijke artikelen, gepubliceerd in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society zijn die resultaten terug te vinden (zie onderaan).

De waarnemingen zijn vooral gericht op het in beeld brengen van de polarisatie van de microgolfstraling met frekwenties tussen 10 en 40 GHz. Polarisatie is een eigenschap van transversale golven zoals lichtgolven die de richting van de oscillaties van de golven specificeert en de aanwezigheid van een magnetisch veld aangeeft. Die polarisatie van de microgolven wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door stof in het Melkwegstelsel, maar het vermoeden bestaat al heel lang dat een klein deel ook wordt veroorzaakt door zogeheten primordiale zwaartekrachtgolven, dat zijn zwaartekrachtgolven die stammen uit de inflatieperiode van de oerknal. Naar die primordiale zwaartekrachtgolven wordt al lang gezocht en in maart 2014 was er korte tijd opwinding omdat de BICEP2-collaboratie, die een telewscoop op de Ziuidpool hanteerden, meende de polarisatie van de kosmische microgolf-achtergrondstraling (Engelse afkorting: CMB) als gevolg van primodriale zwaartekrachtgolven te hebben bespeurd. Dat blijkt niet het geval te zijn, want met de Europese Plancksatelliet werd al snel duidelijk gemaakt dat het polarisatie betrof dat veroorzaakt werd door stof in de eigen Melkweg.

Omdat de lokale emissie vanuit de Melkweg van microgolfstraling als een soort van sluier hangt over de CMB van het gehele heelal wil men die lokale emissie in kaart brengen, zodat na aftrek daarvan de emissie van de CMB overblijft en men mogelijk de polarisatie kan zien van de primordiale zwaartekrachtgolven, ook wel de B-mode golven genoemd. Op dit moment is het nog te vroeg om daar iets over te zeggen, maar in acht toekomstige vakartikelen, waarin de CMB-polarisatiekaarten van de QUIJOTE-instrumenten TGI (Thirty -GHz Instrument) en FGI (Forty-GHz Instrument) worden gepubliceerd, hoopt men dat wel te kunnen doen. De nu gepubliceerde resultaten zijn verkregen met het MFI-instrument (MultiFrequency Instrument) van QUIJOTE.

Op basis van de MFI-waarnemingen met QUIJOTE kon men in ieder geval vaststellen dat er vanuit het centrum van het Melkwegstelsel inderdaad een overschot komt aan microgolfstraling en er zijn ook aanwijzingen gevonden dat deze gepolariseerd is. Dat kan wijzen op donkere materie in het centrum, dat in een vervalproces microgolfstraling uitzendt.

Bron: Phys.org + Francis Naukas.

