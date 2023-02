Webb heeft de ‘motor’ getraceerd van twee heldere samensmeltende sterrenstelsels

door

Een internationaal team van sterrenkundigen is er in geslaagd om met de Webb ruimtetelescoop de precieze locatie te identificeren van een krachtige energiebron verborgen door kosmisch stof in het heldere systeem van twee samensmeltende sterrenstelsel genaamd IIZw096. De stelsels bevinden zich 500 miljoen lichtjaar van ons vandaan in het noordelijke sterrenbeeld Dolfijn. Dat er een heldere bron van infraroodstraling in de kern van IIZw096 zit is al in 2010 waargenomen en wel door NASA’s Spitzer ruimtetelescoop, die net als Webb in het infrarood kon kijken (inmiddels is Spitzer buiten werking). Die bron wordt de ‘motor’ van IIZw096 genoemd. Met Spitzer was men in staat de hoeveelheid straling in het IR-gebied van het spectrum te meten dat wordt uitgezonden door de motor, maar de exacte lokatie ervan kon niet worden gedaan, omdat het gebied zich schuilhoudt achter dichte stolfwolken. Maar met Webb’s Mid-InfraRed Instrument (MIRI) kon men daar wel doorheen dringen en daardoor was men in staat om de motor van IIZw096 te traceren, een gebied met een straal van 570 lichtjaar, waar 70% van alle IR-straling van het stelsel vandaan komt.

De twee stelsels van IIZw096 bij elkaar hebben een diameter van 65.000 lichtjaar. De energie komt dus uit een zeer klein gebied, vreemd genoeg een gebied dat gelegen is buiten de kernen van de twee samensmeltende stelsels. verder onderzoek moet uitwijzen hoe dat kan, of er sprake is van een gebied met een uitbarsting van stervorming of dat zich daar een superzwaar zwart gat bevindt, buiten de kernen van de twee stelsels. Naast de motor was men in staat om elf gebieden met verhoogde stervorming te zien, waarvan er vijf nog niet eerder bekend waren.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Hanae Inami et al, GOALS-JWST: Unveiling Dusty Compact Sources in the Merging Galaxy IIZw096. The Astrophysical Journal Letters, 2022; 940 (1): L6.

Bron: Universiteit van Hiroshima.

