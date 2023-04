Bemanning van de Artemis II maanmissie is bekendgemaakt

De NASA en de Canadian Space Agency (CSA) hebben vandaag de namen bekendgemaakt van de vier astronauten die mee zullen gaan met de Artemis II maanmissie. Op NASA’s Johnson Space Center in Houston maakte NASA-baas Bill Nelson bekend dat de bemanning zal bestaan uit de NASA astronauten Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Hammock Koch en de CSA astronaut Jeremy Hansen. Het is voor het eerst dat een zwarte man, een vrouw en een Canadees deelnemen aan een bemande maanmissie. Op Hansen na hebben ze allemaal praktijkervaring in de ruimte. Nelson zei dat de vier astronauten uiting geven aan het credo van de NASA: E pluribus unum – uit velen, één. Van het viertal zal Wiseman de commandant zijn, Glover de piloot en Koch en Hansen de missiespecialisten. Ze werden geselecteerd uit een groep van 41 NASA astronauten en vier CSA astronauten.

De Artemis II missie zal tien dagen duren en er zal een baan om de maan worden gemaakt – zie de infografiek hierboven. De vier gaan op z’n vroegst volgend jaar op weg naar de maan. De Artemis 2 missie is een generale repetitie voor een nieuwe maanlanding, welke met de Artemis III missie zal worden uitgevoerd, volgens de planning ergens december 2025. Vorig jaar werd in november en december de onbemande Artemis 1 missie met succes uitgevoerd.

Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon:@Astro_Christina@Astro_Jeremy@AstroVicGlover@Astro_Reid

We go together. https://t.co/XdUizg2Wye pic.twitter.com/6Yo4I2lKeJ

— NASA (@NASA) April 3, 2023