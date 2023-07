Quasars laten zien dat de tijd kort na de oerknal vijf keer langzamer liep dan tegenwoordig

door

Voor het eerst hebben sterrenkundigen kunnen vaststellen dat de tijd in het vroege heelal, een miljard jaar na de oerknal, in een soort van slow motion verliep: de tijd liep toen maar liefst vijf keer langzamer dan tegenwoordig, 13,8 miljard jaar later. Geraint Lewis (University of Sydney) en zijn collega Brendon Brewer (University of Auckland) hebben dat ontdekt door quasars te bestuderen, de actieve kernen van ver verwijderde sterrenstelsels, waar een superzwaar zwart gat hyperactief is doordat veel materie in het zwarte gat valt. Samen bestudeerden ze bijna 200 quasars en daarmee konden ze de zogeheten tijddilatatie in het vroege heelal vastellen, een term die stamt uit de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein (1915) en die zegt dat de tijd kan verschillen al naar gelang de sterkte van het plaatselijke zwaartekrachtveld. Lewis en Brewer wisten met de 190 quasars twee decennia lang een soort van klok maken in het heelal 1 miljard jaar na de oerknal. Zodoende waren ze in staat om te bepalen hoe snel die klok toen precies liep en daaruit komt naar voren dat de klokken toen vijf keer langzamer liepen dan de klokken tegenwoordig anno 2023.

Meer informatie vind je in het vakartikel Detection of the cosmological time dilation of high-redshift quasars, Nature Astronomy (2023).

Bron: Phys.org.

