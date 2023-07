Hubble heeft een galactisch monster in het vizier

door

De aandacht voor de waarnemingen gedaan met de Hubble ruimtetelescoop lijken een beetje weg te ebben door al het spektakel wat de Webb ruimtetelescoop allemaal weet te presenteren, maar dat betekent geenszins dat het gedaan is met deze bejaarde ruimtetelescoop. Sterker nog, Hubble weet nog altijd prachtige plaatjes te schieten van kosmische taferelen, zoals recent van eMACS J1353.7+4329, een cluster van sterrenstelsels. De NASA spreek van een galactisch monster in wording, een cluster op acht miljard lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Jachthonden (Canis Venatici). Nee wat zeg ik, feitelijk zijn het twee clusters, die in botsing zijn met elkaar en die één gigantische cluster aan het vormen zijn. De massa van de cluster is zo groot dat het licht van verder verwijderde sterrenstelsels, gelegen áchter de cluster gezien vanaf de aarde, wordt afgebogen en versterkt, hetgeen leidt tot de vorming van een zwaartekrachtlens. Al die boogjes op de foto van eMACS J1353.7+4329 zijn zwaartekrachtlenzen van sterrenstelsels gelegen achter eMACS J1353.7+4329. De foto is gemaakt in het kader van het project genaamd Monsters in the Making, waarbij twee van Hubbles instrumenten gebruikt worden om vijf bijzondere clusters van sterrenstelsels in beeld te brengen, te weten de Wide Field Camera 3 (WFC3) en de Advanced Camera for Surveys (ACS). Met dat project willen ze de weg voorbereiden voor verdere studie aan die clusters met behulp van de NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope, alias Webb. Bron: Phys.org.

