Groot sterrenstelsel ontdekt zonder donkere materie: NGC 1277

door

Er zijn al verschillende sterrenstelsels ontdekt zónder donkere materie, zoals NGC1052-DF2 en NGC1052-DF4 (kortweg DF2 en DF4) – zie deze en deze blogs er over. Maar dat betrof allemaal kleine sterrenstelsels, dwergstelsels. Maar recent hebben Sebastién Comerón (University of La Laguna) iets nieuws ontdekt: een groot sterrenstelsel zonder donkere materie. Het betreft NGC 1277, een sterrenstelsel dat enkele malen zo zwaar als ons Melkwegstelsel is. Het stelsel wordt beschouwd als een prototype ‘reliek sterrenstelsel’, dat wil zeggen dat het geen enkele interactie heeft ondergaan met andere sterrenstelsels, een zeldzaam type stelsels, waarmee het een soort van afspiegeling is van de grote sterrenstelsels uit het vroege heelal. Met spectrografie kon men de beweging van de sterren in NGC 1277 meten, tot een afstand van 20.000 lichtjaar buiten het stelsel. Zo kon men een zogeheten kinematische kaart van het stelsel maken en daaruit kon men afleiden dat hooguit 5% van de massa donkere materie is, waarschijnlijk is er zelfs helemaal geen donkere materie. En da’s vreemd, want de gangbare theorie zegt dat minstens 10% en maximaal 70% van de massa moet bestaan uit donkere materie.

Er zijn twee verklaringen voor de afwezigheid van donkere materie: het kan zijn dat door de gravitationele interactie van NGC 1277 met het omringende intergalactische medium de donkere materie ‘gestript is’, d.w.z. verdwenen is. Maar het kan ook zijn dat toen NGC 1277 ontstond uit protostelsels lang geleden dat tóen de donkere materie er op de één of andere manier uit verdwenen is. Erg bevredigend zijn beide theorieën niet, dus Comerón en zijn team zijn van plan om vervolgwaarnemingen te doen aan NGC 1277 en wel met het WEAVE instrument van de William Herschel Telescoop (WHT) van het Roque de los Muchachos Observatorium op het Canarische eiland La Palma.

NGC 1277 a galáxia que está desafiando os modelos cosmológicos por apresentar uma deficiência de matéria escura, o que aconteceu com ela? LEIA AGORA NO BLOG!!! O Mistério da Galáxia Sem Matéria Escura – https://t.co/IriIgZlzif pic.twitter.com/NeW2mGzaEl — Sacani (Space Today) – AKA Gordão Foguetes (@SpaceToday1) July 20, 2023

Net als destijds bij de vondst van de donkere materieloze dwergstelsels DF2 en DF4 betekent de vondst van dit stelsel zonder materie dat de alternatieve zwaartekrachttheorieën, zoals MOND, helemaal een probleem hebben. Want die stellen dat donkere materie helemaal niet bestaat en dat in alle sterrenstelsels de zwaartekracht van gewone materie zo werkt dat het lijkt alsof er donkere materie is. Een stelsel zoals NGC 1277 zou in de MOND-theorie ook gewoon schijnbaar donkere materie moeten bevatten.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Sébastien Comerón et al, The massive relic galaxy NGC 1277 is dark matter deficient, Astronomy & Astrophysics (2023).

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...