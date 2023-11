Voor het eerst is een supernova geïdentificeerd met een telescoop met een vloeibare spiegel

door

Ja ze bestaan echt, telescopen met een vloeibare spiegel. Ergens in een bepaalde hoek naar een object kijken gaat lastig, want de vloeistof zakt altijd naar een bepaald punt, maar recht omhoog kijken naar het zenit gaat prima, net zoals ze vroeger deden met de 300 meter grote Arecibo radiotelescoop, die ingebed lag in een groot dal en die alleen recht omhoog kon kijken (met een klein beetje sturingsmogelijkheden). De nieuwe International Liquid Mirror Telescope (ILMT) in India is zo’n telescoop met een vier meter grote spiegel gemaakt van vloeibare mercurius. De spiegel laten ze enigzins roteren, zodat de vloeistof aan de randen iets omhoog komt en in het midden iets dieper is, de ideale parabolische vorm voor een spiegel om het licht van hemelobjecten bij elkaar te brengen in een brandpunt. Zoals gezegd kan hij alleen omhoog kijken, dus hij ziet wat er in de loop van de nacht allemaal in het zenit over trekt.

Afijn, die ILMT werd op 29 april 2022 voor het eerst in gebruik genomen door het Devasthal Observatorium in Nainital, India en nu zijn ze er voor het eerst in geslaagd om met die telescoop een supernova te identificeren, SN 2023af om precies te zijn – je ziet ‘m hierboven. Brajesh Kumar (Aryabhatta Research Institute of Observational sciencES (ARIES) in India) en z’n team spotten de supernova op 9 maart dit jaar en uit de waarnemingen blijkt het te gaan om een type II-Plateau supernova (SNe IIP), een zware ster die aan het einde van z’n leven geëxplodeerd is. De supernova was twee maanden eerder ontdekt.

Meer informatie over de ontdekking van supernova 2023af vind je in het vakartikel van Brajesh Kumar et al, Follow-up strategy of ILMT discovered supernovae, arXiv (2023).

Bron: Phys.org.

