SOFIA telescoop werpt eerste duidelijke blik op een kokende ketel waarin sterren worden geboren

Sterrenkundigen van de Universiteit van Maryland hebben met behulp van NASA’s SOFIA IR-telescoop, die zich aan boord bevindt van een Boeing 747 vliegtuig, voor het eerst een duidelijke blik kunnen werpen op een ‘kokende ketel waarin sterren worden geboren’. Met die Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) telescoop keken Maitraiyee Tiwari en z’n team naar de stercluster Westerlund 2, gelegen in RCW 49, een grote gaswolk in de Melkweg, waar heel veel sterren worden geboren. In eerste instantie dachten sterrenkundigen dat Westerlund 2 omgeven wordt door twee grote uitdijende bellen van heet gas, maar de recente studie met SOFIA laat zien dat er maar één grote bel is. Die ontstaat door de zware, jonge sterren van Westerlund 2, die met hun sterke sterrenwind als het ware bellen blazen, die zich als een razende door het koudere interstellaire gas en stof voortbewegen. De buitenkant van de expanderende bel bestaat uit geïoniseerd koolstof en het is in die uitdijende schil van koolstof dat er nieuwe sterren worden geboren, een soort van kokende ketel waarin sterren ontstaan.

Door metingen aan de snelheid van de koolstofionen in de schil en hun richting (naar ons toe of van ons af) was men in staat om een driedimensionaal beeld te krijgen van de expanderende bel rondom Westerlund 2. Ongeveer een miljoen jaar geleden moet de expanderende bel aan één kant zijn opengebarsten en daar in snelheid zijn vertraagd. Maar toen zo’n 200.000 tot 300.000 jaar geleden een nieuwe ster in Westerlund 2 met z’n sterke sterrenwind begon te stralen vulde het gat zich weer en werd de snelheid weer hervat. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan Westerlund 2, op 23 juni verschenen in the Astrophysical Journal. Bron: UMD.