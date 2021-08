Bouwt China zijn eigen ‘Area 51’?

door

Area 51 in de Amerikaanse staat Nevada staat te boek als een van de zwaarst beveiligde militaire complexen in de VS. Er worden experimentele vliegtuigen en wapensystemen getest. Militair deskundigen menen dat China bezig is een dergelijk complex te bouwen in de woestijn van de autonome regio Xinjiang. De Amerikaanse bedrijven Maxar en Planet Labs die zich bezighouden met aardobservatie vanuit de ruimte hebben recentelijk satellietbeelden vrijgegeven die erop duiden dat China in Xinjiang, gelegen in het uiterste westen van het land, met constructie werkzaamheden voor geheime militaire projecten bezig is, zie hier en hier. De Chinese regio Xinjiang herbergt reeds een keur aan nucleaire en militaire faciliteiten, o.a. het Northwest Nuclear Technology Institute, de Lop Nur Nuclear Testrange en het militaire vliegveld Malan, en zou, zo ver van de bewoonde wereld een geschikte plek zijn. In Lop Nur (1959) werden er in het verleden zo’n 45 kernexplosies uitgevoerd. In 1996 werd de faciliteit buiten bedrijf gesteld. Het grootste landmark nu zijn enkele grote landingsbanen, waarvan de eerste reeds in 2016 aangelegd is. Er zijn er inmiddels drie van ieder vijf kilometer lang, in driehoekformatie. De foto’s van Maxar en PL tonen de drastische transformatie sinds 2016, de uitbouw van Lop Nur, met landingsbanen en gebouwen. Naast de landingsbanen en gebouwen, zou er ook sprake zijn van een geheime testvlucht met een ruimtevliegtuig. En nog meer aan nucleaire technologie gerelaeerde zaken, zie hier. Dit alles inspireerde deskundigen tot een vergelijk met het Amerikaanse ‘Area 51‘, een gebied waar de grenzen van de militaire vlieg- en wapentechnologie worden opgezocht, zie bv hier.

De suggestie van een Chinese ‘Area 51’ equivalent noopte recentelijk militair- en ruimtevaartdeskundigen hun licht te laten schijnen over de ontwikkelingen. Een militair expert, Ankit Panda (Carnegie Vredesinstituut) stelt: “I think we’re observing what appears to be a pretty important facility for China’s military space activities that appears to be growing.” En Jonathan McDowell van het Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, meent dat er wel degelijk sprake is van meer dan tijdelijke behuizing. Naast de deining betreffende het ruimtevliegtuig vorig jaar, zijn er bij de landingsbaan nu zo’n twaalftal trailers neergezet, die op meer dan tijdelijke behuizing duiden. Vergeleken bij het Nevada Test en Training Range waar Area 51 deel van uitmaakt en dat 1100 gebouwen telt, bescheiden, maar er is, zoals McDowell stelt sprake van uitbreidng, McDowell: “This seems to be something that is more than just, ‘We’re coming here for the weekend.'” De beelden van zowel Maxar als PL, wekken de suggestie dat de gebouwen er rond de testvlucht van vorig jaar september, neergezet zijn, en, zoals Panda stelt lijken ze op andere gebouwen van Chinese militaire faciliteiten. Panda: “This may be offices for officers, if this indeed a site that will be a permanent military installation of some sort.” En Panda meent dat de faciliteit geschikt is voor het testen van geheime toestellen, als: “Atmospheric aircraft, high-altitude aircraft, high-altitude drones, potential bombers, other experimental aircraft,” en meent,”You know the sort of stuff that the US might be accused of testing at a site like Area 51.”

Area 51 alias ‘Dreamland’

Area 51 ligt in het uitgestrekte Nevada Test and Training Range, dat gesitueerd is in het Groom Lake gebied ten noordwesten van Las Vegas. Het NTTR, in het beheer van het Department of Energy (DOE), telt tientallen verschillende zones. Er ligt o.a. een testcentrum van het AEC (er werden zo’n 1100 kernproeven uitgevoerd), luchtmachtbases en het USAF Weapons Testrange. Area 51 beslaat het meer noord-centrale gedeelte van het AEC-gebied. Area 51 is van oorsprong een marinevliegbasis, zie meer over de geschiedenis van het gebied, deze Astroblog. Area 51, inmiddels getooid met bijnamen als ‘Dreamland’ of ‘the Box’ werd in de jaren ’50 reeds getransformeerd om experimentele militaire vliegtuigen en wapens te testen, o.a. het spionagevliegtuig, de U2, en nog steeds doen de geruchten de ronde dat er ook onderzoek van gecrashte UFO’s zou plaatsvinden. Alientechnologie of niet, het is duidelijk dat op Area 51 de grenzen der techniek werden opgezocht, zie bv de F 117A die hier uitgebreid getest is. Het hele gebied wordt natuurlijk afgeschermd door bergketens en is omringd met elektronische detectoren, inclusief infrarood detectie, bewegings- en ammonia detectoren (‘people sniffers’). Kortom men is 24/7 alert op iedere insluipactie.

China’s geheime ruimtevliegtuig

Vorig jaar september zou er een experimenteel ruimtevliegtuig geland zijn op de nieuwe landingsbaan bij Malan. Dit ruimtevliegtuig werd gelanceerd vanaf een Lange Mars 2F-raket, De landingsbaan werd, zo toonden de foto’s van Maxar destijds, op 6 september bij de landing, reeds geflankeerd door service faciliteiten. Details over het Chinese ruimtevliegtuig zijn niet bekend, het zou enigszins lijken op de Space shuttle, maar kleiner, Jonathan McDowell stelt: “It’s certainly not, I would say, big enough to fly people.” McDowell trackt satellieten en ruimtevaartuigen. En vervolgt: “America has a pair of similar space planes. Known as the X-37b, these spacecraft conduct classified missions for the Air Force.” McDowell stelt dat deze waarschijnlijk als een experimenten-platform voor o.a. militaire satellieten wordt gebruikt. De X-37b heeft reeds lange, succesvolle testvluchten op zijn naam staan, zie o.a. deze AB van 30 oktober 2019. Op 4 september 2020 meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua, ik citeer: “China successfully launched a reusable experimental spacecraft with a Long March-2F carrier rocket from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China Friday.” Zie hier het berichtje.

McDowell stelt dat de lancering met geheimhouding werd omgeven i.v.m. andere Chinese ruimtevaartmissies. Er was geen lanceerdatum bekend, en geen nadere details. Maar amateur luchtvaartliefhebbers plotten het traject van de baan van het toestel, welke over Lop Nur ging. Ook datum en tijdstip van landing werd bekend, de foto van Planet Labs is rond 2:00 AM UTC op 6 september 2020, genomen. Brian Weeden, (Secure World Foundation) stelt dat deze militaire ruimtevliegtuigen, uit welk land dan ook als voornaamste functies hebben, het snel kunnen lanceren van satellieten, het testen van robotische systemen voor autonome manoeuvres en voor de ontwikkeling van hypersonische wapens. En verder wil China niet achterblijven op de VS en Rusland, Weeden: “If the Americans have one of those, there’s got to be a good reason for it, so we better get one too.” Een vergelijking die snel gemaakt is die van de Space Shuttle met de ‘Buran‘ de shuttle ontwikkeld door de voormalig Sovjet-Unie. Credits; Maxar/NPR/Warzone/CIIP/J.McDowell/Xinhuanews

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp