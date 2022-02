Starship’s eerste orbitale testvlucht weer vertraagd en ‘Polaris Dawn’ moet pad effenen voor Starship’s eerste bemande vlucht

‘Launchpad 39A Florida, Cape Canaveral’ en SN20 orbitale vlucht

Musk stelde tevens dat er in het meest pessimistische scenario waarschijnlijk een vertraging van rond de negen maanden te verwachten zal zijn, maar vertelde tevens dat er ‘vanuit milieuoogpunt reeds goedkeuring is om vanaf LC-39A op het KSC te lanceren.’ SpaceX heeft al een aantal Dragon-missies gelanceerd vanaf LC-39A. Maar het Starship heeft een grotere lanceertoren nodig, die is in aanbouw, zie deze video. SpaceX streeft er uiteindelijk naar om Starship vanaf meerdere locaties te lanceren, en bouwt momenteel ook twee diepzee-olieplatforms om voor Starship lanceringen. De aanstaande orbitale vlucht, de zogenoemde van Texas naar Hawai’ testvlucht zal de ‘Serial Number 20’-combinatie zijn. Alle vorige ‘SN’ testvluchten waren suborbitale vluchten en vlogen ‘alleen’ zonder booster, naar een hoogte van om en nabij de 10 km, zie ook deze AB. De SN20 zal opstijgen vanaf Starbase en de Super Heavy of ‘Booster 4’ zal kort na lancering in de Golf van Mexico neerstorten, terwijl het Starship zelf één loop rond de aarde zal maken en landen op een droneschip van SpaceX in de Stille Oceaan, nabij het Hawaiiaanse eiland Kauai. SpaceX ontwikkelt dit ambitieuze transportsysteem om mensen en ladingen naar de maan en Mars te brengen. De SN20, gebouwd in de McGregor fabriek, staat al sinds augustus klaar op Starbase, en voerde reeds diverse grondtesten uit, zie hier. Maar SpaceX kan dus, ook al zou het bedrijf het willen en kunnen, nu niet lanceren, daar de FAA druk bezig is met de milieubeoordeling de lanceeractiviteiten op Starbase. De raketcombinatie zal voor alle missies worden aangedreven door next-generation Raptor-motoren door SpaceX zelf ontwikkeld. Het Starship krijgt er zes en de Super Heavy 33.

Musk liet zich in november ’21 voorzichtig optimistisch uit over de orbitale vlucht en zei: “We moeten geen perfecte vlucht verwachten. Er is veel risico geassocieerd met deze eerste lancering. Dus ik zal niet beweren dat het waarschijnlijk een succes wordt, maar ik denk dat we veel vooruitgang zullen boeken.” Die beoogde vooruitgang zal mogelijk leiden tot zo’n tiental lanceringen, en deze zullen zich afdoende moeten bewijzen om in 2023 met de eerste operationele missievluchten te starten. SpaceX heeft al enkele klanten voor Starship. Zo boekte de Japanse miljardair Yusaku Maezawa het Starship voor een flyby rond de maan, met een tiental passagiers, doel december 2023. En vorig jaar selecteerde NASA Starship als het eerste landingssysteem voor zijn Artemis-programma, dat een bemande maanbasis tot doel heeft.

Project ‘Polaris Dawn’, opmaat naar eerste bemande Starship-missie

Jared ‘Rook’ Isaacman (38) is een Amerikaanse multimiljardair die op 14 feb j.l. aankondigde dat hij drie ruimtevluchten bij SpaceX heeft geboekt, waaronder één vlucht die van de allereerste bemande Starship-missie. Isaacman is bekend met de Dragon-capsule. Hij boekte en voerde het bevel over de Inspiration4-missie van september 2021, met SpaceX’ Crew Dragon. Het was de allereerste volledig uit civiele astronauten bestaande missie in een baan om de aarde. Isaacman en drie anderen vlogen drie dagen door de ruimte. Maar Isaacman, rijk geworden met zijn bedrijf ‘Shift4 Payments’, wilde meer, en boekte er recent dus drie vluchten bij. Dit drietal, ‘Polaris Dawn’- missies, waarvan de eerste eind 2022 gelanceerd zal worden, zal in een hoge aardebaan gaan vliegen. “On Polaris Dawn, we endeavor to achieve the highest Earth orbit ever flown,” aldus Isaacman. Het doel van Polaris Dawn is uitgebreid onderzoek in het kader van de bemande ruimtevaart, om uiteindelijk te resulteren in de eerste vlucht van SpaceX’s Starship met mensen aan boord, zie ook dit uitgebreide missie-overzicht over Polaris Dawn. Isaacman zal worden vergezeld door drie ervaren collega’s, te weten Scott Poteet (gepensioneerd luitenant-kolonel USAF), Sarah Gillis (SpaceX Operations Engineer en astronauttrainer) en Anna Menon (SpaceX Operations Engineer en medisch missiespecialist). De missiedoelen zijn onder meer het maken van de allereerste commerciële ruimtewandeling, het testen van Starlink lasergebaseerde communicatie in de ruimte en het doen van verschillende wetenschappelijke experimenten. Bronnen; SpaceX, Space.com, Polaris Dawn