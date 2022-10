Hubble viert Halloween met Abell 611 – een cluster sterrenstelsels gebonden door een duister geheim

door

Komend weekend is het weer Halloween, het uit Amerika overgewaaide feest waarin kinderen langs de deuren gaan en snoep ophalen, halloweenfeesten worden gevierd en huizen worden versierd. Ter gelegenheid van Halloween heeft de Hubble ruimtetelescoop een foto gemaakt van Abell 611, een in het donker opgloeiende cluster van sterrenstelsels, die 3,2 miljard lichtjaar van de aarde verwijderd is. Abell 611 ziet er weliswaar niet spookachtig uit, zoals je zou verwachten bij een foto ter gelegenheid van Halloween, maar hij heeft wel degelijk een ‘duister geheim’. Je ziet op de foto allerlei oplichtende boogjes. Dat zijn zwaartekrachtlenzen, licht dat afkomstig is van sterrenstelsels gelegen ver weg áchter Abell 611. Het massieve cluster van sterrenstelsels Abell 611 kromt door de zwaartekracht de ruimte en dat zorgt er voor dat licht dat van achteren komt een gebogen baan volgt én versterkt wordt, een verschijnsel dat volgt uit Einstein’s Algemene Relativiteitstheorie. De massa die daarvoor benodigd is komt niet alleen van ‘gewone’ materie in het cluster, maar ook van donkere materie, de geheimzinnige ‘onzichtbare’ substantie die 85% van alle materie in het heelal vormt.

Nu we het toch over donkere materie hebben: komende maandag 31 oktober is het weer Dark Matter Day. Bron: Hubble.

