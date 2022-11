Zorgen (alweer) om de kernrakettrap van de Lange Mars-5B en zijn ongecontroleerde re-entry naar de Aarde [update]

door

[USSPACECOM bevestigt de re-entry van de kernrakettrap van de LM-5B, vanochtend om 11:01 NL’se tijd viel de raket in het zuid-centrale deel van de Stille Oceaan.] Zorgen zijn er om de kerntrap van de Chinese Lange Mars-5B raket waarmee de Mengtian-laboratoriummodule op 31 oktober j.l. gelanceerd is. De rakettrap, die 18 meter lang is, maakt vandaag een ongecontroleerde re-entry naar de Aarde. Het zou voor de derde keer op rij zijn dat China ervoor kiest om dit type rakettrap een ongecontroleerde re-entry te laten maken. In 2020 beschadigde zo’n rakettrap een huis in Ivoorkust. In 2021 belandde een eendere rakettrap in de Indische Oceaan, net als afgelopen juli, toen de kerntrap van de LM-5B (CZ5B) de Wentian laboratoriummodule naar het Tiangong gestuurd had. De laboratoriummodule Mengtian werd deze zomer succesvol gelanceerd vanaf het Wenchang Space Launch Center, op het eiland Hainan, en is het derde element van de constructie voor Tiangong 3. waarmee de constructiefase van het ruimtestation voltooid is, zie ook deze Astroblog en de video hieronder. Momenteel is de Tiangong bemand, er zijn drie Shenzhou 14-missie-taikonauten aan boord.

De kerntrap van de LM-5B weegt zo een 23.000 kilo, de atmosferische weerstand trekt het deel, of wat er nog van over is steeds lager, zie ook Herorobotics, met beelden LM-5B in de ruimte, richting de Aarde. De laatste waarnemingen en modellen suggereren dat de trap vandaag z’n re-entry zal maken. Zo voorspelt Aerospace Corporation een re-entry vandaag rond 12:20 NL’se tijd, plus of min drie uur. Dit plaatst een deel van Noord-Amerika, vrijwel heel Midden-Amerika, een groot deel van Afrika en een deel van Zuidoost-Australië, in de potentiële vuurlinie voor vallend ruimteafval. Zoals gezegd, de LM-5B is drie keer eerder via een ongecontroleerde re-entry naar de Aarde gevallen. Andere orbitale raketten zijn zo ontworpen dat hun eerste trappen kort na de lancering in de oceaan of over onbewoond land storten, of, in het geval van SpaceX’s Falcon 9 en Falcon Heavy, in zijn geheel naar beneden komen voor een gecontroleerde landingen en toekomstig hergebruik. Alhoewel de VS niet geheel vrijuit gaat, delen Amerikaans ruimtepuin zijn in het verleden ook op particulier eigendom gevallen, zowel in de VS als elders, zie o.a. deze AB, en Nature Astronomy. Maar de eerste trap van de Lange Mars-5B laat vooralsnog de atmosferische weerstand het werk doen. Hoewel een groot deel van de raket deels in de atmosfeer zal verbranden als het vandaag (of morgen) neerkomt, zullen sommige stukken helemaal tot aan de grond overleven, wat een risico vormt voor mensen en infrastructuur. “De algemene vuistregel is dat 20-40% van de massa van een groot object de grond zal bereiken, maar het exacte aantal hangt af van het ontwerp van het object”, en, “In dit geval zouden we ongeveer 5 tot 9 ton [5,5 tot 9,9 ton] verwachten.” zo stelt The Aerospace Corporation, in een serie artikelen waarin ze uitleg geven over de re-entry van deze Chinese rakettrap. Bronnen; Space.com, SpaceNews, TAC, CGTN, CNSA, Herorobotics

