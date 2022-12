Gekromde schijf en X-vorm centrale verdikking van de Melkweg bevestigd met Mira veranderlijken

Al een paar jaar is bekend dat het Melkwegstelsel twee bijzondere karakteristieke vormen heeft: zijn schijf waarin z’n spiraalarmen zich bevinden is iets gekromd, aan één kant loopt de schijf iets omhoog, aan de andere kant iets omlaag, en de centrale verdikking in de kern heeft een vorm die aan de letter ‘X’ doet denken – zie de afbeeldingen hierboven en hieronder. Het bestaan van beide karakteristieke vormen is nu bevestigd en wel door sterrenkundigen van de Universiteit van Warschau.

In het kader van de zogeheten Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) survey hebben ze welgeteld 65.981 Mira sterren bestudeerd, langperiodieke veranderlijke sterren, rode reuzen in een laat stadium van hun evolutie, genoemd naar het prototype, de ster Mira (ο Ceti) in het sterrenbeeld Walvis. Dankzij de waarnemingen, die gedaan werden door het Las Campanas observatorium in Chili, kon men een driedimensionaal beeld krijgen van de verdeling van de Mirasterren in de Melkweg en dat leverde de bevestiging op van de eerdere waarnemingen van de X-vorm van de centrale verdikking en de asymmetrische schijf. Bron (inclusief link naar het vakartikel):

