Amerika zet vervolgstappen in de ontwikkeling van geavanceerde nucleaire raketvoortstuwing voor defensie

Met het DRACO-programma kijkt DARPA naar nucleair-thermale propulsie (NTP) om ruimtevaartuigen buiten de atmosfeer van de aarde van stroom te voorzien tot net buiten de baan van de maan. Het idee is dat een kernreactor een drijfgas, zoals waterstof, tot extreme temperaturen zou verhitten, wat resulteert in een stuwkracht die tot zo’n vijf keer de efficiëntie bezit van een chemische raket.

NASA, SpaceX en nucleaire aandrijving

NASA heeft diverse projecten gaande m.b.t. nucleaire voortstuwing en energievoorziening in de ruimte. Zie voor een kort overzicht van de betreffende projecten deze AB getiteld ‘NASA creëert momentum voor geavanceerde nucleaire en elektrische voortstuwing’. Het betreft o.a. een door NTP aangedreven raket voor reizen naar Mars, en het Kilopower-project voor energievoorziening op planetaire oppervlakken. Laatstgenoemd project betreft de ontwikkeling van een schaalbaar stroomopwekkingssysteem d.m.v. een 1kW splijtingsreactor (Kilopower) voor op planetaire oppervlakken. De NTP-raket zou mogelijk zo’n 20 procent kortere reistijd naar Mars bieden, alsmede een verbeterde missieflexibiliteit. NASA plant een NTP-testvlucht in 2024. Voor de NTP is BWXT, een bedrijf gezeteld in Virginia, aangewezen voor ontwerp en ontwikkeling. In mijn AB ‘Naar Mars of niet naar Mars? Dat is de vraag.‘, is te lezen hoe er bij SpaceX gedacht werd over nucleaire aandrijving. En de AB ‘Een nieuwe start voor nucleaire voortstuwing?‘ handelt over het nieuw leven inblazen van de nucleaire raket – met bestaande technologie – en de op te zetten infrastructuur.

Rusland

Ook Rusland zit zeker niet stil op het gebied van nucleaire raketvoorstuwing. De Russische nucleaire raket, een project waar al ruim een decennium aan wordt gewerkt, zal rond 2030 voor het eerst gelanceerd worden, zie ook deze Astroblog of dit boek van Anatoly Lanin. De lancering zal plaatsvinden vanaf het Vostochny Kosmodrom. De raket, er zijn twee typen, is voornamelijk bedoeld om grote hoeveelheden vracht mee te vervoeren naar de ruimte, dit met het oog op het bouwen van bases op andere planeten. De nucleaire motor zal worden aangedreven door een gasgekoelde, snelle neutronenreactor, waarbij een mengsel van helium en xenon wordt gebruikt voor het koelsysteem bij een kerntemperatuur die naar verwachting 1500 graden Celsius kan bereiken. Het systeem heeft een levensduur van 10-12 jaar. (Mogelijk zou er al getest zijn, zie ook deze AB over nucleaire rakettesten). Rusland heeft veel ervaring met kernreactoren in de ruimte, zij zonden tussen 1960 en 1980 32 Rorsat-satellieten naar de ruimte met aan boord Topaz-kernreactoren, maar dit ging niet altijd goed. In 1987 stortte een van deze satellieten, de Kosmos-954 met aan boord 45 kg hoogverrijkt Uranium-235, neer boven Canada. Bronnen; DARPA, USNC-Tech, NASA, SpaceNews, AB, Phys.org, A.Lanin, Avalanche Energy