Webb ontdekt sterrenstelsel in het vroege heelal dat sterk lijkt op het Melkwegstelsel

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft met behulp van de Webb ruimtetelescoop een sterrenstelsel in het vroege heelal ontdekt dat sterk lijkt op ons eigen Melkwegstelsel. Het is een balkspiraalstelsel, een vorm sterrenstelsel waarvan eerder werd gedacht dat die pas verschenen toen het heelal de helft van z’n leeftijd had (dus pakweg 6 á 7 miljard jaar na de oerknal). Ceers-2112, zoals het sterrenstelsel heet, bestond al toen het heelal nog maar twee miljard jaar oud was, z’n roodverschuiving is z≈3 (afstand 21 miljard lichtjaar afstand). Met Webb konden Alexander de la Vega (University of California, Riverside) en zijn collega’s zien dat zich in ceers-2112 in het centrum een balk bevindt, een structuur die veel hedendaagse spiraalstelsels ook hebben. Dat ceers-2112 een balk heeft wijst er op dat sterrenstelsel al snel in het vroege heelal konden groeien naar een volwassen structuur, eerder en sneller dan modellen voorspellen.

Balken kunnen zich vormen als sterren in een spiraalstelsel op een ordelijke en stabiele manier roteren en er dus geen sprake is van chaotische bewegingen, zoals in onregelmatige sterrenstelsels. Men denkt door verdere waarnemingen meer sterrenstelsels in het vroege heelal, zoals ceers-2112, te ontdekken.

Meer informatie over het vroege balkspiraalstelsel ceers-2112 vind je in het vakartikel van Luca Costantin et al, A Milky Way-like barred spiral galaxy at a redshift of 3, Nature (2023).

Bron: Phys.org.

