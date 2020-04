Precies om de acht jaar trekt Venus door de Pleiaden. Toeval?

door

Vrijdag 3 april trekt de heldere planeet Venus door de open sterrenhoop Pleiaden, zoals ik vanochtend meldde (zie ook de afbeelding hierboven van die passage). De laatste keer dat die twee zo close waren was op 3 april 2012 – we weten ‘t nog als de dag van gisteren – en de volgende keer zal op 3 april 2028 zijn. Exact acht jaar tussenpoos, dat kan geen toeval zijn. En dat klopt, het heeft te maken met de banen van de Aarde en Venus. Door de zwaartekrachtswerking van de planeten hebben ze een zogeheten ‘near resonance’ opgebouwd, een resonantie die er voor zorgt dat voor iedere acht aardse jaren (omlopen om de zon) Venus er dertien heeft gedaan. Door deze 8:13 resonantie staan Venus en de Aarde iedere acht jaar precies op dezelfde plek ten opzichte van elkaar in het zonnestelsel. En dat zorgt er voor dat Venus precies om de acht jaar dwars door de Pleiaden trekt. Hieronder voor de volledigheid een rijtje met alle data van de nauwe passages van Venus door de Pleiaden deze eeuw:

Bron: Astrobob + EarthSky.