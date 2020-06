door

Het is een vraag die al vele malen is gesteld: is there anyone out there? Zijn wij op aarde de enige intelligente beschaving in het heelal of zijn er meer intelligente beschavingen, hoog-geciviliseerde buitenaardse beschavingen? En als ze er zijn, waarom zien we ze dan niet, zoals de beroemde Italiaanse natuurkundige Enrico Fermi zich al afvroeg, where are they? Een team van sterrenkundigen onder leiding van Christopher Conselice heeft mogelijk een antwoord op beide vragen. Berekeningen van het aantal ‘Communicating Extra-Terrestrial Intelligent civilizations’ (CETI) in ons Melkwegstelsel van dat team geven aan dat dat aantal op basis van zogeheten astrobiologische Copernicaanse limieten[ ] minstens 36 bedraagt. Ik heb er ruim twee maanden geleden al een artikel aan gewijd, maar middels persberichten (zie de bron) is het pas deze week overal in de publiciteit gekomen. Dat wij op aarde nog nooit één van die andere 35 intelligente beschavingen zijn tegengekomen is niet zou vreemd: de CETI’s zouden gemiddeld 17.000 lichtjaar van elkaar verwijderd moeten zijn, te ver om elkaar eens als goede galactische buren op te gaan zoeken. Bron: Phys.Org.