‘Do look up!’ 30 juni is ‘Dag van de Asteroïde’

Vandaag 30 juni is het de ‘Dag van de Asteroïde’. Deze wordt georganiseerd door de Asteroid Foundation en vindt plaats in Luxemburg. Er zijn de hele dag door online uitzendingen met lezingen over asteroïde-onderzoek door wetenschappers van over de hele wereld. Het evenement wordt dit jaar voor het eerst in twee jaar weer ‘fysiek’ gehouden en live uitgezonden voor kijkers over de hele wereld. Zie ook deze stream van NASA’s Planetary Defense afdeling.

Enkele Astroblogs over aardscheerders, waaronder de meest recente zijn de volgende drie; een forse asteroïde 7482 (1994 PC1) met een omvang van ruim een kilometer scheerde op 18 januari j.l. onze planeet voorbij. Een ‘Don’t look up’-scenario was niet aan de orde, het hemellichaam raasde de Aarde op een veilige afstand van ruim 1,9 miljoen kilometer voorbij. Verder raasde een grote en uiterst snelle asteroïde, de 2001 FO32 op 21 maart 2021 langs de Aarde. Het was, met een geschatte diameter van 1 kilometer, de grootste asteroïde die in 2021 de aarde passeerde. De rots reisde met 34 km/s of bijna 124.000 km/h ten opzichte van de Aarde. En op 29 april 2020 scheerde asteroïde 52768 (1998 OR2), een forse rots van 1,8 bij 4,1 km, langs de Aarde. Zie o.a. de twee video’s van (52768) 1998OR2 hieronder. De eerste bevat radarbeeldopnamen van 18 april 2020 afkomstig van het Arecibo observatorium en de tweede is van Gian Masi, beelden van 29 april 2020, in het kader van het Virtual Telescope Project te Rome. De rots scheerde op 29 april om 11:56 NL’se tijd op een afstand van 6,29 miljoen km langs de aarde. Een hemelobject dat dichter dan 7,5 miljoen km de aarde nadert en een absolute helderheidsmagnitude van 22 of meer heeft staat officieel gemeld als potentieel gevaarlijk object (PHO). Hiervan bestaat het merendeel uit asteroïden, 98%, en een klein deel zijn kometen. Bronnen: Space.com / Arecibo / VideoFromSpace / Gian Masi / Planetary Defense