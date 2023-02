Video: Euclid in een notendop

door

Volgens de planning van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA wordt juli dit jaar met een Falcon 9 draagraket vanaf de Europese ruimtebasis in Kourou in Frans-Guyana Euclid gelanceerd, de ruimteverkenner die als doel heeft om de geometrie van het heelal in kaart te brengen. Deze missie zal de relatie tussen de afstand (roodverschuiving) en de evolutie van de kosmische structuren onderzoeken en wel door van meer dan een miljard (!) sterrenstelsels en clusters van sterrenstelsels de vorm en de roodverschuiving te meten tot een roodverschuiving van z ~ 2 (≈ dat wil zeggen dat men tot 10 miljard jaar terug in de tijd zal kijken). Door die geometrie in kaart te brengen wil men ook meer te weten komen over donkere materie en donkere energie. De volgende video laat in een notendorp het doel van de Euclid missie zien.

Bron: ESA + Wikipedia.

