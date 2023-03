‘Marsifisering’ van de aarde?

Enkele opties, beschreven m.b.t. het blokkeren van de zon, door Geo-engineering Monitor.

‘Solar and Earth Radiation Management’

Geo-engineering monitor brengt m.b.t. SRM en ERM een vijftal voorstellen in. SAI houdt in het inspuiten van grote hoeveelheden zwaveldeeltjes in de stratosfeer om als een reflecterende barrière tegen invallend zonlicht te fungeren. Surface Albedo Mofication houdt in het albedo van het aardoppervlak te vergroten. Bijvoorbeeld door genetisch gemanipuleerde gewassen, of het bedek ken van grote woestijn- of ijsgebieden met reflecterende materialen tot het witter maken van bergtoppen. Marine Cloud Brightening-voorstellen hebben tot doel de witheid van wolken te vergroten om meer zonlicht terug de ruimte in te reflecteren . Microubbles suggereren dat door miljoenen kleine luchtbellen in de oceaan te genereren, grote wateroppervlakten kunnen worden ingezet om meer zonlicht terug de ruimte in te reflecteren. En het Cirrus Cloud Thinning, houdt in dat cirruswolken (piekerige, langgerekte wolken op grote hoogte) dunner worden gemaakt, zo zou er meer warmte in de ruimte kunnen ontsnappen, en afkoeling mogelijk maken.

C arbon Dioxide Removal Een zestal voorstellen m.b.t. CDR. CCS of ‘Carbo n Capture Stor age’ verwijst naar de mechanische opvang van CO2-emissies van elektriciteitscentrales of andere industriële bronnen. Het CO2 wordt in ondergrondse aquifers gepompt voor opslag. DAC of ‘ Direct Air Captu re’, houdt in CO2 of andere broeikasgassen uit de atmosfeer te halen met chemische en mechanische middelen, en CCUS of ‘Carbon Capture Use and Storage’ betreft het idee dat afgevangen CO2 uit de industrie of de atmosfeer kan worden gebruikt als grondstof voor productie, waardoor CO2 wordt opgeslagen in producten.

Ocean Fertilization, is het dumpen van ijzersulfaat, of voedingsstoffen als ureum, in de oceaan in gebieden met een lage biologische productiviteit om de groei van fytoplankton te stimuleren. In theorie trekt het resulterende fytoplankton atmosferische CO2 naar beneden en sterft dan, valt op de oceaanbodem en slaat koolstof op. Enhanced Weathering-technieken stellen voor om gemalen mineralen (met name silicaatmineralen) op het land of in de zee op te lossen om te reageren met atmosferische koolstofdioxide en deze vast te zetten in oceanen en bodems. En Enhanced Photosynthesis is het genetisch manipuleren van planten en algen, zodat ze zogenaamd meer CO2 zouden metaboliseren. Deze manier van ‘de natuur forceren’ wordt gepresenteerd als een vorm van CDR, daar men veronderstelt dat het voor de planten mogelijk is om extra koolstof in de grond op te slaan.

Thermostaatknop van de aarde

Er is de nodige oppostie tegen het overnemen van de thermostaatknop van de aarde door de mens. In Nederland is dat Frank Biermann (55), hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, die het voortouw neemt. Hij nam met collega’s het initiatief tot een solar geoengineering non-use agreement. Enkele honderden wetenschappers roepen landen daarin op om het weerkaatsen van zonlicht af te zien. Bronnen; NASA, Geo-engineering Monitor.org, NOS, ESA, AB over SCoPEx, Elsevier Weekblad