De tien meest gelezen Astroblogs

door

De Astroblog die ik vorige week schreef over de foto van de maan die eigenlijk helemaal niet kan is door meer dan 40.000 mensen gelezen. Naar aanleiding van die blog dacht ik dat het wel leuk zou zijn om eens op een rijtje te zetten welke Astroblogs het meest gelezen zijn. De website Astroblogs bestaat al bijna vijftien jaar en er zijn inmiddels 15.607 blogs op verschenen, dít wordt nummertje 15.608. De blog over de maan, die geïnspireerd werd door een tip van collega-blogger Olaf van Kooten, blijkt op plek 2 te staan in de top 10. Hier is ‘ie (tussen haakjes het aantal mensen dat ‘m gelezen heeft tot nu toe):

Opvallend is wel vind ik dat er in dit lijstje vier Astroblogs staan die gaan over mogelijke rampen die de aarde te wachten staat, #1, 4, 5 en 8. Op de één of andere manier vinden mensen dat kennelijk boeiend om te lezen.