Beyond Earth; Elon Musk verdubbelt zijn inzet voor de kolonisatie van Mars 

NASA’s Starliner’s bemande maidentrip, gepland voor lancering begin mei j.l., ging helaas niet door maar ruimtevaart ‘maverick’ Elon Musk blijft optimistisch over zijn bedrijf SpaceX, bemande ruimtevaart ‘beyond earth’ en in deze met name naar de Rode Planeet. Elon Musk heeft in een recente toespraak op de Starbase faciliteit van SpaceX, te Boca Chica, Texas, verklaard dat hij voorziet dat binnen twintig jaar de eerste kolonies op Mars zullen worden gesticht. Deze kolonies blijven niet ‘klein’ maar zullen uitgroeien tot volwaardige, zelfvoorzienende steden met mogelijk een miljoen mensen, die daar, zo ziet Musk het voor zich, hun leven lang zullen vertoeven. Op het Texaanse Starbase, gaf Musk een update over hoe de vooruitgang met SpaceX’ Starship-raketsysteem en de dalende lanceerkosten er op een dag voor zullen zorgen dat duizenden ruimteschepen tegelijk op weg zullen zijn naar de Rode Planeet. Kortom Elon Musk’s doel is helder, hij wil naar Mars en snel, en heeft , al vaker in het verleden, aangegeven dat een kolonie op Mars rond het jaar 2050 gerealiseerd kan worden.

ie o.a. deze Astroblog ‘SpaceX, tijdlijn voor Mars ‘. Voor de reizen naar Mars ontwikkelt SpaceX zijn Starship (voorheen Mars Colonial Transporter, nu BFR). Deze enorme raket, is een herbruikbare raket, uitgerust met 31 Raptormotoren die als brandstof LOX (vloeibare zuurstof) en methaan gebruiken, dit i.t.t. de Falcon 9 en de Falcon Heayy (RP/Merlin motoren) en een laadvermogen van 100 ton – inmiddels spreekt men al over 200 ton – en ong. 100 passagiers moet kunnen gaan herbergen. Het is de bedoeling dat er door astronauten en robots tankstations op Mars en elders in het zonnestelsel gebouwd gaan worden opdat het ‘hoppen’ van de aarde, naar de maan en naar Mars, en viceversa mogelijk wordt.

SpaceX’s stoïcijnse oprichter van het bedrijf, de nu 52-jarige Musk, en zoals sommigen menen, lijdend aan het zogenoemde ‘Racehorse-syndrom’, (jezelf tot uitputtens toe doodwerken), heeft nooit een geheim gemaakt van zijn uiteindelijk doel: het koloniseren van Mars om van de mensheid een ‘interplanetaire soort’ te maken. Musk’s eerder voorspellingen over de vluchten naar Mars met het Starship moeten inmiddels bijgesteld worden, maar hij is door de tijd heen onvermurwbaar gebleken in zijn visie over de manier waarop hij het

SpaceX Marsplan, anno 2019 Het jaar 2019 betekende een testfase voor SpaceX, of de zogenoemde ‘fly out, turn around, and accelerate back real hard hop-tests’ om te zien of het Starship enkele honderden kilometers ver kon reizen. SpaceX zette voor hiervoor een testfaciliteit in Boca Chica, Texas, op waar maar liefst bijna 300.000 kubieke meter lokale grond ter versteviging heen gesleept is. Tevens lag de nadruk op het hitteschild dat ‘zelfherstellend’ moest zijn, zie o.a. deze Astroblog.

Korte terugblik SpaceX, Musk en Mars, Eric Seedhouse, en de ‘nucleaire game-changer’



In 2018 schreef ik reeds op Astroblogs een uitgebreid artikel over Musk’s visie op o.a. Marsmissies. Deze zijn inmiddels natuurlijk wel bijgesteld maar Musk’s visie op het koloniseren van Mars m.b.v. zijn ‘raketfamilie’ staat nog recht overeind. Ik besprak Eric Seedhouse’s boek uit 2013 over SpaceX, waarin hij een schets maakt van de Marsmissie-architectuur van SpaceX. Kort gezegd werd deze architectuur bepaald door het vervaardigen van een vloot Voor het landen op Mars stelde SpaceX een door LOX/Methaan aangedreven Falcon X voor, met een nuttige lading van 38.000 kg. De raketten naar LEO zouden 9 Merlin 2 motoren bevatten, met een vermogen van 771.000 kg aan stuwkracht (tvg; het equivalent van 5 Boeings 747).

or the transition from Earth to Mars, the company believes nuclear thermal is the preferred propulsion for the piloted phase of the mission, while solar-electric power could be used to transport supplies. The nuclear option, discussed briefly in chapter three is an integral part of the company’s exploration vision and its a part that makes perfect sense. “

“Elon might occasionally talk about exotic technologies, but he always uses simple and verified solutions. Chemical rockets are a verified solution. Nuclear rockets are not. He cannot invest billions into open ended research. Also, launching anything nuclear might cause protests from the public.” Jan Smolik, n.a.v. ‘SpaceX, How to make commercial Spaceflight a reality , Eric Seedhouse, Springer, 2013

de Verenigde Staten in dit jaar druk bezig zijn met het houden van de volgende presidentsverkiezingen, zal SpaceX de volgende testfase van het Starship afwerken. De testen van dit jaar betreffen in het bijzonder de boosterraket (ook wel Super Heavy genoemd), evenals high-altitude en high-velocity vluchten. Deze onbemande testvluchten zijn uiteraard noodzakelijk voordat er daadwerkelijk bemanning aan boord gaat, en als het testschema geen al te grote tegenslag ondervindt hoopt SpaceX een orbitale vlucht van het Starship uit te voeren in dit jaar.

Als ik de tijdlijn zoals ik die destijds opgesteld had , op Astroblogs teruglees, zitten we momenteel qua ontwikkeling ergens tussen de jaren 2020 en 2021 in, het testen van een onbemand ruimteschip in voorbereiding voor een orbitale vlucht

SpaceX Marsplan 2021; eerste commerciële vlucht

In 2021 plande SpaceX de eerste commerciële vlucht van het Starship, destijds aangekondigd door toenmalig VP Sales, Jonathan Hofeller. Het lijkt erop dat dit type vluchten vnl. met de Falcons verder uitgevoerd zal worden, echter, zoals ik destijds schreef, beweerde men toen dat zo’n commerciële vlucht een “uitgelezen kans is om de vliegwaardigheid van het Starship goed uit te testen en tevens spelen de inkomsten uit deze vlucht een rol bij het verder financieren van de Marsmissies.¨

SpaceX’ vierde IFT-testvlucht, spectaculaire kostendaling

Met een vierde IFT-vlucht gepland voor mei a.s. voorspelt Musk al een kans tot 90% dat de Super Heavy, de eerste rakettrap, veilig zal worden geborgen door de nieuwe Mechazilla-vangtoren van het bedrijf – die gigantische armen gebruikt om de raket vast te zetten tijdens zijn krachtige landing. Een krachtige landing van het Starship’s tweede rakettrap, zal later plaatsvinden na nieuwe aanpassingen. Daarnaast worden er nog zes boosters en vaartuigen gebouwd, waarbij de assemblagesnelheid naar verwachting aanzienlijk zal toenemen. Musk schetste ook de wijzigingen in het ontwerp van het ruimteschip. Het cluster Raptor-motoren dat in de huidige testserie wordt gebruikt, levert elk rond de 280.000 kg ton stuwkracht (mgl nog verder opgevoerd naar 330 ton), waardoor het Starship-lanceersysteem bij het opstijgen een totale stuwkracht van 10 miljoen kg aan stuwkracht zal bezitten. Dit komt gedeeltelijk doordat de motoren aanzienlijk zijn vereenvoudigd door zaken als koelvloeistofsystemen in de motoren zelf te integreren, waardoor deze lichter en betrouwbaarder worden. Daarnaast zal de Starship-raket type 3, zodra klaar voor gebruik zelfs 200 ton nuttige lading naar LEO kunnen brengen (ter vgl. in 2018 werd er nog over 140.000 kg gesproken).

Misschien wel de meest ontnuchterende voorspelling die Musk gaf in zijn toespraak, belicht de economische kant m.b.t. de Marsmissie architectuur. Musk beweerde dat wanneer Starship 3 klaar is voor gebruik, en inderdaad 200 ton lading in LEO kan brengen, dit zal zijn tegen dezelfde kosten als de halve ton van de Falcon 1, wat een revolutie teweeg zou brengen in de ruimtevaart. Met een prijskaartje van 9 miljoen US dollar voor 200 ton, zou dit een daling met een factor 400 betekenen. Het is daarom dat hij een vloot van honderden ruimteschepen wil bouwen met gespecialiseerde varianten voor de aarde, de maan en Mars – de laatste is ontworpen om bij de landing te worden ontmanteld om kolonisten van bouwmaterialen te voorzien. Hij voorziet alleen al een konvooi van duizend schepen dat zich in een baan om de aarde verzamelt, terwijl ze wachten op het optimale tijdstip om naar Mars te gaan – een periode die elke 26 maanden plaatsvindt voor het begin van de 259 dagen durende reis. “Als je je kunt voorstellen dat al deze ruimteschepen in een baan om de aarde wachten tot de planeten op één lijn staan, en dan deze gigantische Starfleet opstijgt naar Mars”, zei Musk. ‘Oké, dus we gaan dit ook daadwerkelijk doen. Ook sprak hij over plannen voor het opzetten van brandstofinstallaties op Mars, en mogelijk kerncentrales om dit allemaal te laten draaien.