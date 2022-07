China maakt zich op voor de lancering van de Wentian-experimentmodule voor het ruimtestation Tiangong

door

Op zondag 24 juli a.s. wordt in China de Wentian-module of ‘Experimentmodule 1’ gelanceerd naar het in aanbouw zijnde Chinese ruimtestation Tiangong. De Wentian (bet. ‘hemelse vragen’), is het tweede grote deel van het ruimtestation, en zal zich voegen aan de kernmodule Tianhe die momenteel op zo’n kleine 400 km hoogte om de Aarde draait. Later dit jaar zal er nog een derde, grote module, de ‘Mengtian‘ (bet. ‘hemelse droom’), aan toegevoegd worden, waarmee het station voltooid is, zie ook deze Astroblog. De lancering van aanstaande zondag, zal plaatsvinden vanaf het Wenchang Spacecraft Launch Center op het eiland Hainan. Momenteel is de Tianhe (‘harmonie der hemelen’) bemand, er zijn drie Shenzhou 14-missie-astronauten of beter gezegd ’taikonauten’ aan boord. Van de 50 geplande Chinese lanceringen voor 2022 stonden er zes missies op de agenda die betrekking hebben op het ruimtestation Tiangong. Twee bemande missies, de Shenzhou 14 en 15, twee vracht- of ‘Tianzhou’-missies, en twee laboratoriummodule-missies. Een vracht- en een bemanningsmissie (Tianzhou 4 en Shenzhou-14) zijn reeds uitgevoerd. De nog te lanceren experimentmodules, de Wentian en de Mengtian, wegen allebei rond de 20.000 kg, en zijn voornamelijk ontworpen om wetenschappelijke experimenten in te doen. De Wentian heeft ook nieuwe luchtsluisfaciliteiten voor ruimtewandelingen of ‘extravehicular activities’ (EVA’s), en ook zal de Wentian een tweede, kleinere robotarm aan het station toevoegen.



